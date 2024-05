Da Napoli dolore per la morte di Franco Di Mare: le reazioni di istituzioni e società civile

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Grande dolore per la morte di Franco Di Mare: il giornalista è venuto a mancare oggi, venerdì 17 maggio, all'età di 68 anni; ad annunciare la sua morte è stata la famiglia. Soltanto poche settimane fa Di Mare, cronista e conduttore in Rai, era apparso a "Che tempo che fa" da Fabio Fazio, sul Nove, e aveva rivelato ai più, che non conoscevano il suo stato di salute, di essere affetto da mesotelioma, una tipologia di tumore che affligge chi viene prolungatamente esposto ad amianto, come lui, per anni inviato di guerra proprio per la Rai.

I messaggi per la morte di Franco Di Mare: da Manfredi a De Luca

Tanti i messaggi di dolore per la scomparsa del giornalista e di cordoglio alla famiglia quelli che arrivano dalla sua Napoli, città in cui era nato nel 1955. Il sindaco Gaetano Manfredi, su X, ha scritto:

Profondamente addolorato per la notizia della scomparsa dell'amico e giornalista Franco Di Mare. Un grande napoletano. La sua forza, in questo ultimo difficile periodo, aveva colpito tutti noi. Franco non ti dimenticheremo!

Anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha dedicato sui social un lungo messaggio alla scomparsa di Franco Di Mare. De Luca scrive su Facebook:

Ci addolora profondamente la morte del giornalista Franco Di Mare. Ai familiari, colleghi ed amici esprimo il cordoglio per la scomparsa di un uomo di grande umanità ed un professionista competente ed appassionato. Nel corso della sua carriera Franco Di Mare ha raccontato tutti i principali eventi del nostro tempo cercando sempre, con coraggio, la verità. Ha rischiato in prima persona per documentare gli orrori della guerra, ma ha saputo anche con grande umanità raccontare storie di speranza. Perdiamo oggi un prezioso punto di riferimento, un amico sincero della nostra terra e della nostra gente. Un testimone esemplare del giornalismo come servizio al pubblico

Ai messaggi di cordoglio si è aggiunto anche lo scrittore partenopeo Maurizio de Giovanni, che ha scritto un delicato e commovente messaggio:

Te ne vai senza andartene mai. Se puoi vienimi in sogno, fratello mio. Non lasciare che io non ti veda più