Tangenziale di Napoli, “TargaGo non scarica il credito al passaggio”. La società spiega i possibili motivi Tangenziale di Napoli risponde alle domande e ai dubbi su come funziona TargaGo e cos’è l’opzione non obbligatoria TargaFull. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

TargaGo è il nuovo sistema attivo sulla Tangenziale di Napoli dall'inizio di luglio, che consente di pagare il pedaggio senza fermarsi al casello, passando sulle corsie gialle riservate al telepedaggio. Nelle prime settimane di sperimentazione, la nuova App di Tangenziale ha riscosso un grandissimo successo. Ma sui social sono nate anche tante domande su come si utilizza la nuova applicazione. C'è chi chiede ragguagli sul motivo per il quale in qualche caso il credito non è stato scalato dal borsellino digitale, chi invece si stupisce di essere passato pur non avendo il telefono a bordo dell'auto con l'app caricata. In altri casi, c'è chi si domanda cosa sia il servizio gratuito Targa Full e a cosa serva.

Per tutti questi quesiti, già da subito Tangenziale ha attivato un servizio di call center attivo h24, con funzionalità live chat, mail o chiamata, per rispondere ad ogni dubbio. Tuttavia, contattata da Fanpage.it, la società ha spiegato anche quali possono essere i motivi dei possibili disguidi. Tutte le informazioni sono comunque disponibili sul sito ufficiale TargaGo.

In primo luogo, Tangenziale chiarisce che "il servizio TargaGo funziona senza bisogno di avere il telefono a bordo, perché il sistema funziona sulla lettura della targa della vettura. Le telecamere ad alta definizione azzerano qualsiasi margine di errore".

I motivi per i quali TargaGo può non scalare il credito

In secondo luogo, conferma Tangenziale, "il sistema TargaGo scala sempre il credito dal borsellino digitale. In qualche caso, l'addebito può arrivare qualche minuto dopo il passaggio. Il sistema registra la targa al passaggio e impiega qualche secondo a fare i controlli e scalare poi dal borsellino. C'è, infine, un altro caso nel quale è possibile che TargaGo non addebiti l'importo del passaggio e si verifica quando la vettura è già registrata con la relativa targa sul sistema Telepass o su un altro sistema di telepedaggio. Solo in questi casi, il pagamento avviene su questi ultimi sistemi di pagamento in via prioritaria e non su TargaGo. Per questo motivo, è bene verificare sempre se non si ricada in questa condizione".

Che cosa è l'opzione Targa Full

Targa Full, infine, "è un'opzione ulteriore, non obbligatoria, che consente di avere la distinta di tutti i passaggi al casello, con l'orario e altri dettagli. Per le normative sulla privacy, nel caso di attivazione di questo servizio, è necessario fornire anche i documenti di riconoscimento dell'intestatario del veicolo di cui si è registrata la targa e il libretto di circolazione".

Per utilizzare TargaGo, l'app gratuita di Tangenziale di Napoli, invece, è bene ribadire, che non occorre registrare alcun documento, ma basta caricare solo il credito nel borsellino digitale per il pagamento del pedaggio. Un modo comodo e veloce, insomma, che funge da valida alternativa al tradizionale sistema “ricaricabile” del telepedaggio di Aspi.