Lavori sulla Tangenziale di Napoli, chiudono le rampe di via Cilea: quando riaprono Chiudono le rampe di uscita (da oggi fino al 29 luglio) e di ingresso (dal 29 luglio al 31 agosto) di Via Cilea per lavori di adeguamento statico e sismico.

A cura di Vincenzo Cimmino

Immagine di repertorio

Chiudono le rampe di uscita e di ingresso di Via Cilea. La prima da oggi 30 giugno fino al prossimo 29 luglio e la seconda dal 29 luglio fino al prossimo 31 agosto. Le chiusure, programmate, sono necessarie al fine di consentire i lavori di adeguamento statico e sismico previsti dalle Norme tecniche per le costruzioni del 2018. La volontà di operare durante i mesi estivi e in concomitanza con la chiusura degli istituti scolastici non è una scelta casuale. Si cerca in questo modo di impattare negativamente meno sulla circolazione viaria al rientro delle ferie. Una scommessa, vista in ogni caso l'importanza dell'arteria vomerese nel traffico cittadino.

Quando chiudono le rampe di ingresso e di uscita di Via Cilea

La rampa in uscita dalla tangenziale in direzione Via Cilea ha chiuso dalle 6 di stamattina 30 giugno per riaprire martedì 29 luglio. In alternativa potranno essere utilizzate le rampe di Via Caldieri e di Via Pigna. La rampa di ingresso in tangenziale da Via Cilea chiuderà martedì 29 luglio per riaprire domenica 31 agosto. In alternativa potranno essere utilizzate ancora una volta le rampe di Via Caldieri e di Via Pigna. Come scritto in precedenza, le chiusure sono necessarie per completare interventi di adeguamento statico e sismico dei viadotti delle rampe di svincolo di Via Cilea alle Ntc2018.

Cosa sono le Norme tecniche per le costruzioni del 2018

Le Ntc 2018 sono norme da seguire nella progettazione, nell'esecuzione e nel collaudo di costruzioni e infrastrutture in Italia. Stabiliscono i requisiti di sicurezza e le prestazioni da garantire, sia in condizioni normali sia sismiche. Nello specifico definiscono i principi fondamentali per la progettazione strutturale di edifici e infrastrutture, per l'esecuzione dei lavori di costruzioni e per il collaudo delle opere realizzate. Specificano anche la stabilità e la resistenza nel tempo delle strutture e il loro comportamento in caso di azioni sismiche. In sintesi le Norme tecniche per le costruzioni sono un riferimento essenziale per garantire sicurezza e qualità delle opere realizzate sul suolo italiano.