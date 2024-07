Lo spettacolo del Diavolo di mare che nuota nel Golfo di Napoli: “È a rischio estinzione”

Un esemplare di manta mediterranea, anche conosciuta come "Diavolo di mare", nuota a pelo d'acqua nel Golfo di Napoli. Grazie alle sue pinne laterali a forma di ali, questo pesce cartilagineo, che può raggiungere i 5 metri di dimensioni, sembra "volare" sotto la superficie del mare. Agile e leggiadro si avvicina senza paura ad una barca. Quasi una forma di saluto. Uno spettacolo raro in questo lato del Mediterraneo. Si tratta, infatti, di una specie minacciata, considerata negli ultimi anni a rischio estinzione. Il suo avvistamento nello specchio d'acqua tra Punta Campanella e l'isola di Capri, è, perciò, stato salutato molto positivamente dagli esperti.

Immagini rare, che sono state pubblicate sui social, diventando subito virali. Il video di Ivan Mastromano è stato pubblicato dall'Area Marina Protetta di Punta Campanella, che scrive:

Il Diavolo di mare "vola" sotto l'acqua di Punta Campanella.

Avvistamento raro e spettacolare ieri in zona B dell'Area Marina Protetta, nei pressi di Punta della Campanella.Una Manta mediterranea, comunemente nota come Diavolo di Mare ( nome scientifico Mobula mobular), è apparsa improvvisamente, sullo sfondo Capri. La manta mediterranea è considerato un animale minacciato di estinzione nella classificazione della lista rossa dell'IUCN. Si nutre di piccoli pesci e crostacei e ha un basso tasso di riproduzione, per questo è molto sensibile ai cambiamenti ambientali e alla pesca accidentale. Life SeaNet : tutela e gestione dei siti marini di #Natura2000 "Fondali marini di Punta Campanella e Capri"