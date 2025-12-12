Un lampione installato su una panchina: è lì da 15 anni, la foto curiosa nel Napoletano

Il palo installato sulla panchina a Casavatore (Napoli) oggi e nel 2011

Chi è nato prima, il palo della luce o la panchina? Niente uova o galline, in questo caso, ma la domanda viene spontanea guardando la foto che arriva da Casavatore, in provincia di Napoli, e segnalata al deputato Francesco Emilio Borrelli: in via Evangelista Torricelli c'è un lampione installato al centro di una panchina. "Abbiamo chiesto di rimediare agli uffici competenti", scrive il parlamentare. E al Comune, probabilmente, ci sarà da scavare nelle carte: quel palo è lì da una quindicina di anni.

A Casavatore un lampione installato su una panchina

La fotografia è stata rilanciata da Borrelli sui social oggi, 12 dicembre, scatenando, come sempre in casi del genere, una sfilza di commenti tra il serio e l'ironico. C'è chi se la prende con i dipendenti comunali, lanciando strali contro l'amministrazione, e chi, invece, scherza parlando di nuovi progetti urbani o annuncia che andrà quanto prima a vedere quell'opera d'arte. Leggendo tra gli interventi, però, c'è anche qualcuno che, evidentemente della zona, sostiene che la situazione non sia nuova, bensì presente da parecchio tempo e che, di conseguenza, non si tratti di una improbabile svista ma di qualcosa di voluto (e a norma) per quanto inusuale.

Il lampione nelle foto di Google Maps

E, a quanto pare, è vero: l'installazione è lì almeno dal 2011. Controllando lo storico delle fotografie di Google Maps, viale Evangelista Torricelli altezza civico 31, si vede, in effetti, che negli anni ci sono stati diversi interventi di riqualificazione e riverniciatura delle panchine ma il lampione compare in tutti gli scatti. Anzi, scorrendo la cronologia fino al 2009, si ottiene la risposta alla domanda iniziale: è nato prima il lampione, era già lì quando su quella strada ancora non c'erano le panchine. Probabilmente, quando l'amministrazione comunale ha deciso di installare le sedute, ha approfittato dell'impianto elettrico già presente nel sottosuolo, scegliendo di sacrificare parte dello spazio per non dover rivedere l'illuminazione.