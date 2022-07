Un drone per portare farmaci e analisi a Ischia e Procida: è la prima volta in Italia Un drone per portare farmaci e materiale sanitario da Pozzuoli a Ischia e Procida: l’esperimento prenderà il via lunedì 11 luglio, presente anche De Luca.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un drone per portare farmaci e materiale sanitario di vario tipo dalla terraferma ad Ischia: il volo, per ora sperimentale ed il primo in Italia in assoluto di questo tipo, partirà lunedì 11 luglio e servirà anche a posare simbolicamente la prima pietra dell'ampliamento dell'ospedale Rizzoli di Ischia. L'appuntamento è previsto per le 11, presso l'elisuperficie di Casamicciola che si trova al civico 63 di via Tommaso Morgera. Se l'esperimento funzionerà, si tratterà di una innovazione di primissimo ordine, anche perché in ambito civile nessun drone è stato mai pilotato per una distanza di oltre venti chilometri senza essere a vista del guidatore.

In pratica, i piloti comanderanno il drone da una località remota, senza mai essere in contatto visivo diretto con il drone stesso: mai fatto in Italia, come detto, per una distanza superiore ai venti chilometri. L'Enac, e tutte le autorità competenti, hanno dato il via libera a questa sperimentazione che, in caso di via libero definitivo, vedrà velocizzare il trasporto di campioni biologici e farmaci in un servizio di trasporto permanente tra le isole di Ischia, Procida e la terraferma, in particolare l'ospedale di Pozzuoli che è il più vicino alle due isole ed anche il nosocomio più grande che rientra nel distretto dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, al quale appartengono anche le due isole. Lunedì, per il primo volo della sperimentazione, è atteso a Ischia anche il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, che ha annunciato egli stesso la propria presenza durante la consueta diretta social di questo pomeriggio.