Turisti cinesi scippati del Rolex in piazza Dante a Napoli, furto da 40mila euro: il video I carabinieri hanno arrestato due napoletani. Le vittime pedinate e poi rapinate in via Toledo il 3 luglio 2023. Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rapinarolex prendono di mira una famiglia di turisti cinesi in piazza Dante. La coppia di genitori indossa orologi di lusso del valore di 40mila euro. I ladri li pedinano e li rapinano in via Toledo, sfilandogli i Rolex dal polso, poi fuggono a bordo di uno scooter dileguandosi tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli. Entrambi indossano caschi integrali. Uno dei due copre la targa del veicolo con le gambe. Ma vengono inquadrati lo stesso dalle telecamere di videosorveglianza disseminate in città. Il momento del furto non viene ripreso, ma tramite le immagini, gli investigatori riescono comunque a ricostruire tutta l'operazione e ad individuare e poi identificare i presunti responsabili. Stamattina gli arresti da parte dei carabinieri. Due napoletani finiscono nei guai: uno in carcere, l'altro agli arresti domiciliari.

Arrestati due napoletani di 41 e 33 anni

Nelle prime ore della mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno eseguito due misure cautelari personali – uno in carcere ed uno agli arresti domiciliari, con applicazione di braccialetto elettronico – emesse dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – VII sezione indagini, competente in materia di “Sicurezza urbana”, nei confronti di un 41enne ed un 33enne napoletani, entrambi noti alle Forze dell’Ordine, gravemente indiziati del reato di furto con strappo pluriaggravato.

I turisti pedinati tra piazza Dante e via Toledo

L’attività d’indagine, svolta dal Nucleo Operativo della Compagnia sotto il coordinamento dalla Procura partenopea, ha permesso di accertare che i due, la mattina del 3 luglio 2023, a bordo di uno scooter, travisati da caschi, avevano “scippato” gli orologi – di pregio e del valore complessivo di 40mila euro – indossati al polso da due turisti cinesi, in quel momento intenti a passeggiare lungo la centrale via Toledo in compagnia dei figli minorenni.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare coercitiva, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

Il furto ripreso dalle telecamere

Nel video ripreso dalle telecamere si vedono le vittime, di origini cinesi, che hanno appena superato Piazza Dante e si immettono su Via Toledo verso Piazza 7 Settembre. I borseggiatori arrivano in scooter. Parcheggiano il motorino e uno scende a piedi. Seguirà le vittime per assicurarsi che al polso abbiano orologio di valore. L'uomo a piedi passa più volte davanti alle vittime, ad un certo punto gira chiaramente il volto verso il polso del turista. I rapinarolex risalgono in scooter e si preparano a seguire le vittime per colpire. Le telecamere non riprendono lo scippo ma la successiva fuga tra i vicoli. Il passeggero dello scooter sale in fretta e si posiziona in modo che le gambe coprano la targa.