Turista ucraina cade, si spezza il polso e sviene in Costiera Sorrentina: salvata con l’elicottero La donna stava facendo un’escursione sul Sentiero degli Dei, quando è scivolata e si è ferita.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Incidente sul Sentiero degli Dei in Costiera Sorrentina. Una turista ucraina cade e si frattura il polso, poi si accascia a terra colpita da una sincope. L'episodio è accaduto questa mattina, durante un'escursione. immediatamente è partita la macchina dell'emergenza, allertata dai compagni di escursione della donna. Una volta segnalato l'incidente alla centrale operativa del 118 di Salerno, quest'ultimo ha diramato l’allarme al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

Il CNSAS è intervenuto, quindi, in aiuto della escursionista infortunatasi ad un arto sul Sentiero degli Dei nei pressi della mattonella 7. Parallelamente alle squadre terresti CNSAS si è alzato in volo anche l’elisoccorso 118 – Salerno che ha sbarcato sul posto medico, infermiere ed elisoccorritore CNSAS. I sanitari hanno provveduto ad immobilizzare l’arto della donna e recuperarla tramite verricello a bordo dell’elicottero. Le squadre terrestri sono quindi ritornate ad imbocco sentiero per essere pronte in caso di ulteriori interventi.

Si tratta di intensi giorni per i tecnici e sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati sempre più spesso sulle aree turistiche costiere. Nella giornata di ieri si sono contati due interventi del soccorso alpino. Il primo sempre sul Sentiero degli Dei, dove una ragazza di 17 anni, colta da malore durante una gita scolastica, è stata salvata dall’ambulanza del 118 e dal soccorso alpino chiamati dai docenti. Il secondo ad Acerno, in provincia di Salerno, dove un uomo che stava pescando, un 68enne originario di Montecorvino Rovella, è scivolato nel fiume rompendosi una gamba.