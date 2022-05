Ragazza 17enne in gita scolastica si sente male e sviene sui monti in Costiera Sorrentina La ragazza è stata colta da malore sul Sentiero degli Dei. Salvata dall’ambulanza del 118 e dal soccorso alpino chiamati dai docenti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una ragazzina diciassettenne in gita con la scuola in Costiera Sorrentina si sente male e sviene sui monti. La giovane, mentre percorreva il Sentiero degli Dei con i professori e i compagni di classe si è improvvisamente accasciata a terra. Gli insegnanti hanno così chiamato immediatamente il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. L’equipe sanitaria percorrendo il breve tratto di sentiero ha raggiunto e stabilizzato la studentessa. Tuttavia essendo impossibilitata a ritornare ad attacco sentiero in autonomia si è reso necessario l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania per il trasporto su barella della diciassettenne. I tecnici del CNSAS hanno quindi raggiunto la ragazza per imbarellarla e trasportarla fino all’ambulanza.

L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato dalla centrale operativa 118 di Napoli Est per un’escursionista minorenne colta da malore. La ragazza era parte di una numerosa comitiva scolaresca ed era da poco partita da Agerola, in provincia di Napoli, per percorrere il noto sentiero degli Dei quando, all’altezza della mattonella 10, si è accasciata a terra, perdendo i sensi ed allarmando tutta la comitiva scolastica. Per fortuna, l'intervento provvidenziale dei docenti che hanno subito allertato i soccorsi e l'arrivo dell'ambulanza del 118 e degli alpini hanno contribuito a salvarla nel più breve tempo possibile. La giovane è stata riportata a valle, dove le sono state praticate tutte le cure del caso affinché si ristabilisse completamente. Solo un brutto spavento, quindi, per i compagni e i prof.