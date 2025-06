video suggerito

Si sente male in auto, accosta e muore, dramma a Pontecagnano: ipotesi colpo di sole Un uomo di 65 anni di Salerno è stato trovato morto all'interno della sua auto in via Marco Polo località Aversana a Pontecagnano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si sente male mentre è alla guida della sua auto sotto il sole, accosta sul ciglio della strada e muore. La vittima è un uomo di 65 anni, originario di Salerno, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto e la causa della morte, anche se da un primo esame medico esterno si ipotizza che l'uomo possa essere rimasto vittima di un colpo di calore. L'auto, infatti, viaggiava sotto il sole cocente del primo pomeriggio, in una giornata particolarmente calda e afosa.

L'episodio è accaduto attorno alle ore 16,20 di oggi, mercoledì 25 giugno 2025, in via Marco Polo, località Aversana, a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni per aprire l'auto, chiusa dall'interno e prestare soccorso. Sul posto anche un'auto medica e una ambulanza dei volontari del Vopi, afferenti al 118 di Salerno. Purtroppo, però, per il malcapitato automobilista non c'è stato nulla da fare. L'uomo era già morto quando sono arrivati i soccorsi.