Violentata turista 15enne americana in vacanza in Costiera Amalfitana, i carabinieri fermano 41enne

Violenza sessuale su una ragazzina in vacanza in un hotel di Ravello. L’aggressore avrebbe approfittato dell’assenza dei genitori per assalirla.

Immagine di repertorio

Turista americana 15enne assalita e abusata mentre è in vacanza a Ravello. Una storia orribile che ha lasciato sotto shock la comunità della rinomata località balneare della Costiera Amalfitana e sulla quale sono in corso le indagini della Procura della Repubblica di Salerno, che ha delegato le indagini ai carabinieri della Compagnia di Amalfi. I militari dell'Arma, a seguito di serrata indagini, hanno fermato ieri mattina, mercoledì 9 luglio, un italiano di 41 anni, di origini egiziane, ritenuto presunto responsabile dell'aggressione ai danni della ragazzina minorenne.

La violenza sessuale sarebbe stata consumata, secondo le prime informazioni, negli scorsi giorni, in un momento di assenza temporanea dei genitori, nel quale la vittima sarebbe rimasta sola. La 15enne, però, ha denunciato poi tutto ai familiari che si sono rivolti immediatamente alle forze dell'ordine. Adesso, la vicenda è al vaglio degli inquirenti, che hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la 15enne, turista americana, era in vacanza con la famiglia in una struttura ricettiva di Ravello. Ad un certo punto, il 41enne, approfittando dell'assenza temporanea dei genitori, avrebbe aggredito e abusato della minorenne. La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un'inchiesta per violenza sessuale. Ieri mattina è stato sottoposto a fermo di indiziato un italiano di 41 anni con origini egiziane. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della Compagnia di Amalfi. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricavare ulteriori elementi utili all'indagine.