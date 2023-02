Truffa sul bonus cultura nel Napoletano, annullate tutte le misure cautelari e i sequestri Il Tribunale del Riesame ha annullato misure cautelari e sequestri per l’inchiesta sulla presunta truffa sui bonus cultura nel Napoletano.

A cura di Nico Falco

Impianto accusatorio demolito, misure cautelari e sequestro annullati: il reato non si sarebbe configurato, potrebbe essersi trattato di un illecito amministrativo. È il colpo di scena nell'inchiesta che aveva portato a 9 indagati, tra cui i titolari di una libreria di Ercolano, in provincia di Napoli, per una presunta truffa sul bonus cultura "18App" attraverso la quale oltre 6mila neo diciottenni avrebbero sostanzialmente monetizzato il contributo statale, spendibile solo per prodotti o esperienze culturali.

Truffa bonus cultura, Riesame annulla misure cautelari e sequestro

Il Tribunale del Riesame di Napoli (ottava sezione, presidente Vito Maria Giorgio Purcaro) ha annullato le misure cautelari per gli indagati (3 erano finiti in carcere, 2 ai domiciliari e gli altri 4 sottoposto a obbligo di dimora) e il sequestro per equivalente di beni, mobili e immobili, per 2,85 milioni di euro, che sono quindi stati restituiti ai proprietari. Le motivazioni della sentenza saranno rese note prossimamente.

Le misure erano scattate lo scorso 7 febbraio, contestualmente la Guardia di Finanza aveva sottoposto a sequestro i beni, riconducibili agli indagati. Per gli investigatori il danno al Mibact causato dalla monetizzazione illecita del bonus cultura era di oltre 2 milioni e 850mila euro; a quattro degli indagati veniva contestato anche il reato di autoriciclaggio: secondo le accuse parte dei proventi della truffa erano stati utilizzati per aprire un bed&breakfast.

Leggi anche Vaccini anti Covid in cambio di dosi droga: così fornivano Green pass a no vax

Nel procedimento i titolari della libreria di Ercolano, considerati perno dell'inchiesta, sono difesi dagli avvocati Maurizio Capozzo e Bruno La Rosa; il collegio difensivo ha chiesto ai giudici la rivalutazione sotto il profilo amministrativo e non penale delle condotte contestate agli indagati.