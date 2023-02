Truffa per ottenere il bonus cultura 18app: 9 persone indagate nel Napoletano Nove persone indagate a Ercolano, avrebbero truffato il Miur per ottenere il bonus cultura 18app: tre in carcere, due ai domiciliari, quattro obblighi di dimora.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una truffa in piena regola per sfruttare il bonus cultura 18app, riservato ai giovani e per il quale esistono determinate condizioni. Sono 9 le persone indagate dalla Procura di Napoli per truffa al Ministero della Pubblica Istruzione: le perquisizioni da parte della Guardia di Finanza di Napoli stanno riguardando tutte persone residenti nel comune di Ercolano: nei loro confronti, il giudice per le indagini preliminari ha disposto rispettivamente tre arresti in carcere, due ai domiciliari e quattro obblighi di dimora.

Cos'è il bonus cultura 18app

Il bonus cultura 18app è stato istituito dal Ministero della Cultura già da qualche anno, ed è riservato ai neo-18enni che possono utilizzarlo per acquistare esclusivamente biglietti per cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell'editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.