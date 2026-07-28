Da Foggia a Caserta con 20mila euro di oro, erano il provento delle truffe a due anziane

I carabinieri hanno arrestato una 27enne del Napoletano, trovata in possesso di circa 300 grammi di oro a Caserta; dalle indagini è emerso che si trattava del provento di truffe ai danni di due anziane di San Marco in Lamis (Foggia).

I carabinieri hanno seguito le sue tracce, hanno ricostruito gli spostamenti e, appena il treno è arrivato in stazione a Caserta, l'hanno bloccata. Addosso aveva circa 300 grammi di monili in oro, per un valore stimato intorno ai 20mila euro, e 1.180 euro in contanti: si tratterebbe del provento di due truffe messe a segno nel comune di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, ai danni di due anziane del posto. È scattato così l'arresto per una 27enne del Napoletano, già nota alle forze dell'ordine, gravemente indiziata del reato di truffa aggravata ai danni di persone anziane; la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa della convalida.

Le indagini erano partite a seguito della segnalazione dei carabinieri di San Marco in Lamis, che avevano raccolto la denuncia di due anziane, truffate con una delle varianti delle tecniche classiche: una persona le aveva contattate al telefono, si era qualificata come appartenente all'Arma dei Carabinieri e aveva raccontato loro di dover controllate i gioielli che avevano in casa perché c'era stata una rapina e avrebbe dovuto accertarsi che non fossero in possesso del bottino. Ovviamente era tutto falso: quello al telefono non era un carabiniere e anche la rapina era stata del tutto inventata, così come la procedura illustrata.

Le vittime, però, da un lato intimorite perché convinte di essere coinvolte in una indagine, e dall'altro rassicurate perché credevano di parlare con un carabiniere, avevano ceduto. Così, quando l'incaricato era passato a prelevare, avevano consegnato tutti i gioielli. Passaggio successivo di questo tipo di truffe, la refurtiva era stata subito portata altrove. Sulla base degli elementi forniti dai colleghi foggiani, i carabinieri sono riusciti a ricostruire il percorso della 27enne che, arrivata a Caserta, ha trovato ad attenderla i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta.