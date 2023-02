Truffa dello specchietto con la Fiat 500 X nera, presi. I carabinieri: “Se li riconoscete, denunciate” Arrestato un 37enne ai Colli Aminei, a Napoli, per una truffa dello specchietto; per numerosi casi in zona segnalata un’auto come la sua, una Fiat 500 x nera.

A cura di Nico Falco

I carabinieri hanno bloccato un uomo e una donna per una tentata "truffa dello specchietto": colti in flagrante mentre cercavano di raggirare un automobilista simulando un incidente per chiedere un risarcimento, sono sospettati di numerosi episodi del genere nella stessa zona. La coppia è stata bloccata mercoledì scorso, 22 febbraio, in viale Colli Aminei, nella zona collinare di Napoli.

Truffa dello specchietto con la 500 x nera, presi

I militari della stazione di Capodimonte erano di passaggio quando hanno notato una Fiat 500 X nera, modello che era stato segnalato da molti cittadini che avevano subìto la truffa dello specchietto. I carabinieri hanno quindi deciso di tenere d'occhio il veicolo e di lì a poco è arrivata la conferma dei sospetti: nei pressi della caserma, il guidatore ha impugnato una scarpa e ha colpito lo specchietto di un altro veicolo in transito.

Subito dopo, la messinscena classica di questo tipo di truffa: l'uomo ha costretto l'altro conducente a fermarsi e si è lamentato di essere stato colpito durante la marcia. A quel punto i carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato l'uomo, identificato in Giancarlo Russo, 41enne di Casalnuovo, e la donna che era con lui, una 37enne. Lui è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, mentre per lei è scattata la denuncia.

Leggi anche Tradito dal neo sulla guancia il killer della 'ndrangheta. Si indaga su contatti con la camorra

I carabinieri: "Se li riconoscete, denunciate"

I due potrebbero essere degli "specialisti": molti cittadini, vittime di truffe di questo tipo, avevano denunciato di essere stati raggirati da un uomo e una donna, lui capelli rasati, lei capelli lunghi neri e occhiali, che si muovevano a bordo di una Fiat 500 X nera.

Da qui l'appello dei carabinieri della Compagnia Vomero e della stazione di Capodimonte: chiunque fosse stato vittima della truffa dello specchietto da persone che hanno usato una Fiat 500 X nera è invitato a sporgere denuncia.