Truffa del finto incidente in piazza Municipio, arrestato con l’auto piena di pietre Un 49enne di Afragola (Napoli) è stato arrestato dai Falchi per tentata truffa: aveva simulato un incidente per chiedere un risarcimento.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Quando i poliziotti lo hanno fermato, bloccato mentre tentava di scappare, gli hanno trovato l'auto piena di pietre: sassi di varie dimensioni, che con tutta probabilità si era portato dietro per simulare incidenti stradali e chiedere risarcimenti. Tecnica già nota, che aveva messo in pratica poco prima, proprio davanti agli agenti, e che stavolta gli è valsa l'arresto: in manette un 49enne di Afragola, con precedenti di polizia, accusato di tentata truffa.

L'uomo aveva preso di mira un automobilista in piazza Municipio, nel centro di Napoli. All'angolo con via Cristoforo Colombo, in corrispondenza della curva, si era affiancato ad un furgone. I poliziotti della sezione Falchi della Squadra Mobile erano a una manciata di metri, lo hanno visto mentre tirava fuori la mano dal finestrino e lanciava una pietra contro la parte posteriore dell'altro veicolo. E, subito dopo, la sceneggiata classica di questo tipo di truffa: ha attirato l'attenzione del malcapitato, lo ha indotto a fermarsi e ha cominciato a lamentarsi dicendo di essere stato urtato.

Riconosciuto il modus operandi, gli agenti sono intervenuti mentre i due discutevano animatamente. E, alla loro vista, il 49enne si è velocemente infilato in macchina e si è allontanato in direzione San Giovanni a Teduccio. Tentativo naufragato poco dopo: è stato intercettato da un'altra pattuglia dei Falchi nel quartiere della periferia est di Napoli e bloccato. I poliziotti hanno ispezionato la sua automobile e hanno trovato numerose pietre di varie dimensioni. Ascoltato dagli agenti, l'uomo alla guida del furgone ha riferito di avere sentito un rumore proveniente dal retro della vettura e di essere stato avvicinato dal 49enne che, sostenendo di avere subito un danno, gli aveva chiesto del denaro come risarcimento.