Trovato morto Rayan Mdallel, il 15enne scomparso da Mondragone il 30 gennaio scorso Trovato senza vita Rayan Mdallel, il 15enne scomparso da Mondragone a fine gennaio. L'annuncio dell'associazione Penelope. Il sindaco: "Non esistono parole"

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Con il cuore spezzato vi comunichiamo che è stato ritrovato il corpo di Rayan. Non ci sono parole, non ci sono commenti da fare, non ci sono domande. C'è solo una tristezza immensa e profondo affetto per i genitori. Fatevi forza". Con messaggio sui propri canali social, l'associazione Penelope che si occupa di persone scomparso ha dato l'annuncio del ritrovamento del corpo di Rayan Mdallel, il giovane scomparso lo scorso 30 gennaio da Mondragone, in provincia di Caserta. Il 15enne era sparito nel nulla, con alcuni avvistamenti come quello di Roma dello scorso aprile. Fino ad oggi, quando è arrivata la notizia del ritrovamento del suo corpo privo di vita. Toccherà ora agli inquirenti fare chiarezza sulle circostanze del decesso.

Del suo ritrovamento ha parlato anche il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, che in post sui social ha scritto: "Da qualche ora ho appreso la triste e terribile notizia che il nostro giovane Mdallel Rayan, il ragazzo quindicenne che il 30 gennaio di quest’anno si era allontanato da casa", spiega il sindaco, aggiungendo che "è stato purtroppo ritrovato morto in circostanze ancora da accertare. Non trovo, ma forse non esistono, parole che possano colmare un dolore così ingiusto e straziante. La sua giovane vita, spezzata troppo presto e in circostanze così laceranti, lascia in tutti noi un senso di smarrimento e profonda tristezza. Certo di rappresentare lo smarrimento di tutta la comunità mondragonese", ha proseguito Lavanga, "porgiamo la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato. Sicuramente rivolgeremo a Rayan, nei giorni a seguire, un momento di lutto cittadino, in cui riflettere e soprattutto pregare. Riposa in pace piccolo Rayan".