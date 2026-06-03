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Trentanovenne grave dopo essere stato accoltellato a Torre del Greco: 18enne denunciato per tentato omicidio

Il giovane sarebbe coinvolto nell’aggressione a un 39enne, avvenuta lo scorso 30 maggio al culmine di una rissa nel centro di Torre del Greco; il 39enne è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata.
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A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
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Al culmine di una breve attività investigativa, i carabinieri hanno individuato il presunto responsabile dell'aggressione ai danni di un uomo di 39 anni che, a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, è stato accoltellato e ridotto in gravi condizioni. I militari dell'Arma della locale stazione, infatti, hanno identificato e denunciato un 18enne del posto, ritenuto coinvolto nell'aggressione; il 18enne deve rispondere di tentato omicidio e rissa. Ancora al vaglio degli inquirenti ci sono dinamica e motivazioni dietro l'aggressione, che al momento risultano ancora poco chiari.

Il 39enne è ricoverato in prognosi riservata

L'aggressione subita dal 39enne si è verificata, intorno alle 4 del mattino, lo scorso 30 maggio, in via Vittorio Veneto, nel centro di Torre del Greco. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo – un commerciante del posto, già noto alle forze dell'ordine – sarebbe stato colpito da alcuni fendenti al culmine di una rissa scoppiata per strada. Soccorso, il 39enne è stato trasportato all'ospedale Maresca, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico; l'uomo è stato poi ricoverato in Terapia Intensiva, in prognosi riservata, ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

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