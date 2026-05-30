Accoltellato durante una rissa a Torre del Greco, 39enne operato in ospedale: è in prognosi riservata

L’uomo sarebbe rimasto coinvolto in una rissa, al culmine della quale sarebbe stato raggiunto da vari fendenti. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Il Pronto Soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco (Immagine di repertorio)

Sangue, nella notte appena trascorsa, a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, dove un uomo di 39 anni è stato accoltellato durante una rissa. Nella mattinata odierna, sabato 30 maggio, i carabinieri della stazione di Torre del Greco si sono recati presso il locale ospedale Maresca, dove il 39enne è stato ricoverato con diverse ferite da arma da taglio; stando a una prima ricostruzione operata dai carabinieri, l'uomo – già noto alle forze dell'ordine – sarebbe rimasto coinvolto in una rissa scattata intorno alle ore 4 in via Vittorio Veneto, al culmine della quale il 39enne sarebbe stato colpito da più fendenti.

Il 39enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è stato poi ricoverato in prognosi riservata; da quanto si apprende, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le opportune indagini per ricostruire con precisione l'accaduto, per accertare dinamica e motivazioni dell'agguato e per individuare il responsabile – o i responsabili – del ferimento del 39enne.