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Accoltellato durante una rissa a Torre del Greco, 39enne operato in ospedale: è in prognosi riservata

L’uomo sarebbe rimasto coinvolto in una rissa, al culmine della quale sarebbe stato raggiunto da vari fendenti. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
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A cura di Valerio Papadia
Il Pronto Soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco (Immagine di repertorio)
Il Pronto Soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco (Immagine di repertorio)

Sangue, nella notte appena trascorsa, a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, dove un uomo di 39 anni è stato accoltellato durante una rissa. Nella mattinata odierna, sabato 30 maggio, i carabinieri della stazione di Torre del Greco si sono recati presso il locale ospedale Maresca, dove il 39enne è stato ricoverato con diverse ferite da arma da taglio; stando a una prima ricostruzione operata dai carabinieri, l'uomo – già noto alle forze dell'ordine – sarebbe rimasto coinvolto in una rissa scattata intorno alle ore 4 in via Vittorio Veneto, al culmine della quale il 39enne sarebbe stato colpito da più fendenti.

Il 39enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è stato poi ricoverato in prognosi riservata; da quanto si apprende, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le opportune indagini per ricostruire con precisione l'accaduto, per accertare dinamica e motivazioni dell'agguato e per individuare il responsabile – o i responsabili – del ferimento del 39enne.

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