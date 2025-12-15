Treno dell’Alta Velocità Lecce-Roma urta mezzo da cantiere a Benevento: linea ferma 2 ore, nessun ferito

Incidente sui binari tra Frasso Telesino e Amorosi (Benevento): un treno ha colpito un mezzo da cantiere. La linea è stata fermata per circa due ore. Nessun ferito tra i 400 passeggeri.

Due ore di stop alla circolazione, ma nessun ferito per l'incidente che ha coinvolto un treno dell'Alta Velocità e un mezzo da cantiere tra Frasso Telesino e Amorosi, in provincia di Benevento: il convoglio, proveniente da Lecce e diretto a Roma, ha urtato un rullo compressore sulla linea Caserta-Foggia; è arrivato a Caserta verso le 17.30 e i passeggeri hanno proseguito il viaggio a bordo di un altro convoglio.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16, nei pressi di un cantiere dell'alta velocità Napoli-Bari; il treno, a quanto si apprende, non procedeva ad alta velocità. A bordo c'erano circa 400 persone, nessuno è rimasto ferito. La circolazione è stata temporaneamente bloccata e sul posto sono arrivati gli agenti della Polfer per effettuare i rilievi, al fine di ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Il treno ha poi ripreso il viaggio, arrivando a Caserta alle 17.30; da lì in poi i viaggiatori hanno proseguito verso Roma con un altro convoglio.

La linea sulla tratta Caserta-Foggia è stata bloccata fino alle 18, quando, seppur rallentata per gli accertamenti tecnici, è ripresa. La circolazione, fa sapere Trenitalia, è tornata regolare alle 19.30, dopo l'intervento dei tecnici di Rfi.