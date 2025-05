video suggerito

Treno Circum deraglia, Eav denuncia: “Trovata pietra accanto ai binari” In merito allo “svio” del treno Circumvesuviana tra Castellammare e Pioppaino, Eav rende noto che la causa potrebbe essere una pietra che è stata rinvenuta vicino ai binari. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il deragliamento del treno della Circumvesuviana, uscito dai binari e rimasto bloccato tra le stazioni di Castellammare e Pioppaino della linea Napoli-Sorrento, potrebbe essere stato causato dalla presenza di un sasso posizionato sui binari. È quello che sostiene l'Eav, la società che gestisce la linea ferroviaria, che in una nota ha annunciato di essere intenzionata a sporgere denuncia contro ignoti "a tutela della incolumità e della sicurezza di tutti".

L'incidente è avvenuto intorno alle 13.40, in uscita dalla stazione di Pioppaino, turisti e pendolari sono stati costretti a scendere dal convoglio per proseguire a piedi accanto ai binari. Secondo le informazioni successivamente circolate, e rilanciate anche dal consigliere regionale Severino Nappi, il treno "avrebbe perso il serbatoio durante la corsa, compiendo altri 300 metri prima di deragliare". Sulla stessa linea il consigliere comunale e componente della commissione bicamerale per le questioni regionali Catello Maresca, che aveva parlato del "distacco di un componente del motore, segno evidente del pessimo stato dei convogli".

Con una nota diramata in serata, invece, Eav ha evidenziato il ritrovamento della pietra sui binari, "esattamente in prossimità di dove è avvenuto l'incidente, nei pressi della stazione di Pioppaino". "Non si può escludere – prosegue il comunicato – che la pietra possa essere la causa dell'urto che ha determinato l'incidente".

Sulla vicenda il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi; l'Eav, che ha partecipato all'incontro, ha assicurato che la linea Napoli-Sorrento è rimasta sempre attiva e che per la tratta temporaneamente interrotta, ovvero tra Pioppaino e Castellammare, è stato istituito il servizio sostitutivo di trasporto su gomma.