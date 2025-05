Paura a bordo della Circum, deraglia un carrello motore. I sindacati: “Servono interventi immediati” Ancora un incidente a bordo di un treno della Circumvesuviana, i sindacati: “Urge un incontro con i vertici di Eav per richiedere interventi immediati” Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuovo incidente ferroviario sulla linea Circumvesuviana: questa mattina un treno proveniente da Napoli e in direzione Sorrento ha subito il deragliamento del carrello motore dell'ETR in composizione. L'incidente è avvenuto attorno alle 13:40, in uscita dalla stazione di Pioppaino: lo hanno spiegato in una nota il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci e della Filt Cgil Campania e Napoli, Angelo Lustro.

"A seguito di questo evento e del precedente episodio, caratterizzato da fumo a bordo di una carrozza che ha causato disagi e preoccupazione tra i passeggeri", spiega la nota, viene chiesta "un'immediata analisi della situazione. Il treno coinvolto oggi era sovraffollato", spiegano ancora i sindacalisti, "fortunatamente, dalle prime informazioni, non si registrano feriti, ma solo comprensibile preoccupazione tra i viaggiatori. Con le altre organizzazioni sindacali, solleciteremo urgentemente un incontro con i vertici di EAV per richiedere interventi immediati volti a garantire la sicurezza e l'efficienza del servizio ferroviario".

“Altro che avaria come è stato comunicato da Eav, oggi a bordo di un mezzo della Circumvesuviana si è sfiorata la strage". Duro l'affondo di Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania, che in una nota commenta: "Il treno che procedeva sulla linea Napoli-Sorrento avrebbe perso il serbatoio durante la corsa, compiendo altri 300 metri prima di ‘sviare’, cioè deragliare. Questo episodio e il vergognoso tentativo di mistificare la realtà dei fatti impongono l’immediato licenziamento di chi guida Ente autonomo Volturno. E se De Luca non si attiverà per farlo, lo riterremo complice di un individuo pericoloso per l’incolumità dei viaggiatori", prosegue Nappi.

"Ancora un grave episodio lungo la linea Circumvesuviana", ha aggiunto a sua volta Catello Maresca, consigliere comunale e consulente della commissione bicamerale per le questioni regionali. In una nota, Maresca spiega che "cittadini, pendolari e turisti sono stati costretti a scendere dal treno e ad allontanarsi, anche in condizioni di pericolo, camminando lungo le rotaie. Secondo le prime ricostruzioni, il treno sarebbe deragliato a causa del distacco di un componente del motore, segno evidente del pessimo stato dei convogli. È arrivato il momento di un intervento deciso: chiediamo che il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, invii con urgenza una commissione di controllo per accertare come vengano eseguite le operazioni di manutenzione dei treni", conclude la nota.