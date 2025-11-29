Tre minori in giro con coltello e manganello: fermati su uno scooter senza patente a Napoli

Coltello e sfollagente recuperati dai carabinieri addosso ai tre minorenni

Un coltello e uno sfollagente sono stati recuperati dai carabinieri questa notte addosso a tre minorenni, fermati su uno scooter senza patente lungo via delle Repubbliche Marinare, strada della periferia orientale di Napoli che taglia i quartieri di Barra ed il Rione Villa. Ad accorgersi di loro una gazzella in zona, che nota lo scooter con a bordo tre ragazzi senza casco: nonostante venga intimato loro l'alt, l'Honda SH 125 su cui sono a bordo si alza su una ruota sola e accelera. Una impennata che precede la loro fuga dai militari dell'Arma.

Inizia così l'inseguimento, ma durerà poche centinaia di metri, perché i tre entrano in un vicolo cieco, dopo aver lanciato qualcosa in strada durante la fuga: si tratta di un bastone telescopico, che aveva uno dei due passeggeri 16enni, ed un coltello a serramanico lanciato invece dal 17enne. Entrambe le armi sono state recuperate e sequestrate dai carabinieri. Ma anche il guidatore, anche lui 16enne, è finito nei guai, dal momento che guidava senza aver mai conseguito la patente: dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, mentre gli altri due di possesso di armi, tutti davanti al Tribunale per i minorenni di Napoli. Sono tutti e tre incensurati. Dopo le formalità del caso, i tre sono stati riaffidati ai propri genitori, mentre lo stesso scooter è finito sotto sequestro, assieme alle armi recuperate dopo che, nel tentativo di fuga, erano state buttate dai due passeggeri in strada.