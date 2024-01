Travolto dall’esplosione di un petardo: bimbo di 11 anni perde la vista da un occhio nel Salernitano Un bimbo di 11 anni ha perso la vista dall’occhio destro dopo l’esplosione di un petardo: è accaduto ad Alfano, in provincia di Salerno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un bambino di undici ha riportato la perdita della vista da un occhio dopo l'esplosione di un petardo: la vicenda è accaduta ad Alfano, in provincia di Salerno. La vicenda è accaduta nelle ore precedenti alla notte di San Silvestro, ma ha iniziato a diffondersi solo 24 ore dopo, nel giorno di Capodanno. Non è chiaro se il petardo esploso fosse stato raccolto da terra o se fosse invece stato acceso da lui stesso.

Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzino si trovava in un parco in compagnia di altri bambini quando, forse raccolto da terra o forse accesso da lui stesso, un petardo gli è esploso a poca distanza dal volto, ferendolo gravemente all'occhio destro. Portato di corsa all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, che sarebbe perfettamente riuscito: l'integrità dell'occhio sarebbe stata salvata, ma non la vista che sarebbe stata invece definitivamente persa dall'occhio destro. Un evento che, seppur avvenuto poche ore prima della notte di San Silvestro e delle festività del Capodanno, può essere considerato di fatto l'ennesimo ferimento dovuto ai botti, che da un primo conteggio ha fatto registrare un aumento dei feriti in tutta la Campania. Soltanto tra Napoli e provincia, si contano un morto (Concetta Russo, 45 anni, colpita da un proiettile esploso durante i festeggiamenti), 36 feriti (tre dei quali minorenni) con quattro di questi in gravi condizioni in ospedale. E il bilancio finale, comprensivo anche delle altre provincia, rischia di essere molto più elevato, riportando la Campania ai primi posti in Italia per numero di feriti dai botti di Capodanno.