A Caivano anche una bambina di 11 anni coinvolta nello spaccio di cocaina: “La nascondo nelle scarpe Valentino?”

La coppia che gestiva la piazza di spaccio smantellata dalla Polizia a Caivano aveva coinvolto anche una bambina di 11 anni, parente di lei; la ragazzina intercettata mentre maneggia la droga.

Nella gestione della piazza di spaccio Teresa D'Angelo e il compagno, Domenico Di Micco, avevano coinvolto anche una bambina di appena 11 anni, sua parente: era in casa quando arrivavano clienti e complici, dava un aiuto parlando con gli spacciatori, sapeva anche maneggiare gli stupefacenti e anche dove e come nasconderli. La circostanza emerge dall'ordinanza eseguita dalla Polizia di Stato questa mattina, 26 maggio, nei confronti di 12 persone, ritenute parte di un gruppo che gestiva la vendita di droga nel Parco Verde di Caivano (Napoli); 11 degli indagati sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, per il 12esimo sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Il "ruolo" della giovanissima (che per l'età all'epoca dei fatti non è imputabile) si evince da alcune delle intercettazioni agli atti nell'ordinanza. In un caso, risalente al 29 ottobre 2023, la donna, impegnata nello smercio di stupefacenti, le chiede di andare parlare con Luca Fischetti (anche lui raggiunto da misura cautelare) per capire per quale motivo si fosse presentato in casa. E la ragazzina, subito dopo: "Tiene la roba in mano".

In un'altra conversazione intercettata, risalente allo stesso giorno, compare anche Biagio D'Angelo, anche lui tra gli indagati, ma nei confronti del quale il gip non ha messo misura riservando la decisione all'esito dell'interrogatorio. Di Micco e l'uomo parlano della qualità dello stupefacente, che il primo descrive come "voluminoso" e "morbido". Quando D'Angelo lascia l'abitazione, Teresa D'Angelo si rivolge alla bambina e le chiede di nascondere la droga. E la ragazzina risponde: "Dove le devo mettere, nelle Valentino? Le metto nella stanza da letto?"