“Tratta di persone e riduzione in schiavitù”: una donna arrestata in piazza Garibaldi a Napoli La donna, una 34enne nigeriana, deve scontare 5 anni e 9 mesi di reclusione. I carabinieri hanno effettuato anche controlli alimentari.

A cura di Valerio Papadia

"Tratta di persone e riduzione in schiavitù". È questa l'accusa di cui deve rispondere una donna di 34 anni, cittadina nigeriana, che è stata arrestata dai carabinieri a Napoli. I militari dell'Arma della stazione Borgoloreto, insieme a quelli del Reggimento Campania e ai reparti speciali, hanno operato numerosi controlli a piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe alla Stazione Centrale. È qui, precisamente in via Sopramuro, che i carabinieri hanno rintracciato la 34enne, sulla quale pendeva un provvedimento emesso dal Tribunale di Cagliari: la donna deve scontare la pena di 5 anni e 9 mesi di reclusione.

Controlli alimentari: 105 chili di cibo scaduto sequestrati in un minimarket

I carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro), inoltre, hanno controllato un minimarket in via d'Aragona: all'interno dell'attività commerciale, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 105 chili di alimenti scaduti e privi di tracciabilità. Inoltre, l'attività è stata sospesa poiché al suo interno è stato sorpreso un lavoratore senza contratto; il titolare, un uomo di 47 anni di origini pakistane, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

Infine, i carabinieri del Reggimento Campania hanno denunciato un 62enne per guida senza patente con recidiva nel biennio: all'uomo era stata revocata la patente lo scorso mese di agosto, ma ciononostante è stato sorpreso in piazza Garibaldi alla guida di un'auto.