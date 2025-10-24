Trascina il cane per 6 chilometri con la bici elettrica: denunciati dog sitter e proprietario, orrore a San Sebastiano al Vesuvio

Il cane, “Bella”, è stato trovato con piaghe sulle zampe, i polpastrelli bruciati dall’asfalto e il corpo coperto di sangue.

"Bella", il pastore vittima di maltrattamenti

Le zampe ridotte a piaghe, i polpastrelli bruciati dall’asfalto e il corpo coperto di sangue. Così i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno trovato Bella, splendido esemplare femmina di pastore tedesco di cinque anni, dopo la segnalazione di un cittadino, sconvolto da ciò che aveva appena visto. Poco dopo le ore 21, l’uomo nota un ciclista su una bici elettrica che percorre via Libertà, una zona piuttosto centrale del comune vesuviano, trascinando un cane al guinzaglio, legato con una catena a strozzo. Lo ferma e chiama subito i militari. Il ciclista, 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, si blocca e tenta di sollevare l’animale ormai stremato: Bella non riesce più a reggersi in piedi, piange e si accascia in una pozza di sangue.

Quando arrivano i carabinieri, la scena è drammatica. L'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe preso il cane in custodia da un 54enne di Volla, proprietario dell'animale, con l’intento di portarla a spasso. Invece l’ha trascinata per quasi sei chilometri, dal comune di partenza fino al centro di San Sebastiano.

Entrambi – il presunto dog sitter e il proprietario – sono stati denunciati per maltrattamento e abbandono di animali. Bella è stata affidata ai veterinari dell'Asl Napoli 3 Sud e trasferita d'urgenza in una clinica di Torre del Greco: le sue condizioni restano gravi ma stabili.