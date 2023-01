Torna la neve sui monti in Irpinia, imbiancati Laceno e Partenio: paesaggi da favola Arrivano le prime nevi sui monti dell’Irpinia. Le splendide immagini del Lago Laceno imbiancato questa mattina.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Laceno.net

Sorpresa in Irpinia, dove i monti tornano imbiancati grazie alla prima neve caduta stanotte. La sorpresa questa mattina, arrivata con il gelo che si è abbattuto sulla Campania nelle ultime ore. Laceno e Partenio si sono risvegliati imbiancati, uno splendido paesaggio per la gioia di tanti turisti e visitatori della stagione turistica invernale. Nonostante la nevicata abbondante, le strade sono però pulite dai mezzi spazzaneve. Per chi volesse raggiungere le località turistiche c'è l'obbligo comunque di montare le gomme da neve o le catene montate, nei tratti dove c'è la nevicata in corso, e di tenerle comunque a bordo della vettura. Resta chiusa al traffico la statale Ofantina a causa di una frana, ma ci sono i percorsi alternativi.

La ripresa della stagione turistica

Le prime nevicate sono una boccata d'ossigeno anche per le imprese che operano nel turismo sulle zone montane e collinari. Negli scorsi giorni, a causa del caldo forte durante le festività Natalizie, il settore aveva attraversato un momento di crisi. A Roccaraso, nota località turistica abruzzese per molti cittadini campani, molti impianti sciistici sono rimasti chiusi fino a un paio di settimane fa. Mentre alcuni gestori hanno cercato di ovviare al problema con i macchinari per la neve artificiale.

Intanto, la Protezione Civile della Regione Campania, ha prorogato l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, con pioggia e temporali, per altre 24 ore, fino alla mezzanotte di domani, lunedì 23 gennaio 2023, ma solo sulle zone 1 e 3 (Piana Campana, Napoli, Isole del Golfo, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e Monti Picentini). Permane infatti la criticità idrogeologica per piogge e temporali sulla fascia costiera per precipitazioni locali che potrebbero avere anche carattere di rovescio o temporale.