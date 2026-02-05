Torna il maltempo in Campania, allerta meteo gialla con temporali e vento forte domani 6 febbraio

Torna il maltempo in Campania. La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo gialla dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, venerdì 6 febbraio. Sono previsti forti temporali, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, raffiche di vento e rischio idrogeologico. A Napoli saranno chiusi i parchi pubblici e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli. La tregua della pioggia è durata poco. Ieri, infatti, un forte maltempo ha investito la regione meridionale, con grandi acquazzoni a Napoli anche nella notte.

Per domani, si registrano ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; – Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; – Possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); – Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, anche per effetto della saturazione dei suoli.