Allerta meteo in Campania: forti temporali dalle 12 di mercoledì 4 febbraio per 24 ore

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida dalle 12 di domani, mercoledì 4 febbraio, alle 12 di giovedì 5 febbraio. Sono attese dunque "precipitazioni improvvise e intense, anche se di breve durata, su tutto il territorio, ad esclusione dell'Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Inoltre, saranno possibili anche fulmini, grandine e raffiche di vento, fanno sapere dalla Protezione Civile

"Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli", si legge nella nota, "a causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile", nonché a "monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale".