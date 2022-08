Tonia Cesarano bronzo agli Europei di Nuoto nella staffetta 4×200: è festa a Caserta Antonietta Cesarano bronzo europeo nella staffetta 4×200 mista stile libero. Festa grande a Caserta, l’Assonuoto Club: “La nostra prima medaglia continentale”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Festa grande a Caserta per la medaglia vinta da Antonietta Cesarano nella staffetta 4×200 mista stile libero agli Europei di Nuoto in corso a Roma. La nuotatrice casertana ha conquistato assieme a Stefano Di Cola, Matteo Ciampi e Alice Mizzau il bronzo europeo nella specialità, con un tempo di 1'58"43 complessivo. Grande gioia a Caserta: Antonietta, per tutti Tonia, fa parte infatti dell'Assonuoto Club di Caserta, che ha subito esultato al suo traguardo.

Oltre a lei, agli Europei di nuoto c'è anche la gemella Noemi, con la quale si era resa protagonista ai campionati italiani di luglio, che sono valsi l'accesso all'Europeo di Roma: Antonietta Cesarano aveva vinto l'oro italiano nella gara 400 metri stile libero, e dietro di lei proprio la gemella Noemi Cesarano aveva ottenuto l'argento. "Si tratta della nostra prima medaglia continentale", ha commentato l'Assonuoto Club di Caserta. E proprio poco tempo fa, entrambe le sorelle vennero premiate dal sindaco Carlo Marino proprio come sportive modello per tutti i giovani casertani.

Per Tonia Cesarano, il bronzo di oggi è l'ennesimo traguardo raggiunto alla sua giovanissima età: nata il 14 luglio del 2003, e dunque da poco diciannovenne, ha vinto così come l'Assonuoto Club di Caserta il suo primo titolo continentale, in una rassegna che quest'anno sta regalando tantissime soddisfazioni all'Italia. Il bronzo nella staffetta 4×200 mista stile libero conquistato da Antonietta Cesarano è infatti la medaglia numero 44 per l'Italia, la dodicesima di bronzo. Con un sogno chiamato Olimpiadi di Parigi 2024 nel mirino per tutto il team dell'Italnuoto.