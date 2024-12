video suggerito

Tirocini retribuiti dal Comune di Napoli, 600 euro al mese: come fare domanda per il 2025 Tornano i tirocini pagati del Comune di Napoli per trovare lavoro in diversi settori occupazionali. A disposizione 860 posti. Il 3-5 dicembre appuntamento con le aziende alla Mostra d'Oltremare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tornano i tirocini da 600 euro al mese per un anno pagati dal Comune di Napoli per trovare lavoro anche nel 2025. Il bando è previsto per gennaio. A disposizione ci saranno circa 860 posti. Alla fine degli stage remunerati, i partecipanti potranno trovare lavoro in alcuni settori, come la navigazione, la meccanica, il turismo, l’edilizia, i servizi alla persona e alle imprese, l’artigianato legato alle produzioni della moda, il commercio, le produzioni cinematografiche, gli eventi. Grande attenzione c'è per la ricerca di personale per le navi e per le crociere: qui sono ricercate tantissime figure, dagli ufficiali di bordo, agli artisti per gli spettacoli, ai pizzaioli, ai commessi per i negozi. Quest’anno, inoltre, ogni Agenzia per il Lavoro presenterà un numero minimo di posti disponibili in vari settori. C'è chi cerca, poi, personale da assumere per esempio per i nuovi centri commerciali.

"Verso il lavoro", oltre 2mila domande per trovare occupazione

Domani, intanto, martedì 3 dicembre 2024, partiranno i colloqui tra gli aspiranti lavoratori e le imprese che assumono: dureranno 3 giorni, fino a giovedì 5 dicembre, e si terranno alla Mostra d'Oltremare. Si tratta della nuova edizione di "Verso il Lavoro". La location sarà nel polo fieristico di Fuorigrotta, mentre l'anno scorso l'incontro aspiranti lavoratori-aziende si era tenuto invece a Palazzo Fuga.

"Quest'anno – spiega a Fanpage.it l'assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani – ci sono molte più agenzie. Abbiamo avuto circa 2mila prenotati. Altra novità sono gli stand dei Centri per l’Impiego e di Assarmatori che selezionano molte figure. Abbiamo completato la selezione delle agenzie per il lavoro che dovranno aiutarci".

In questo contesto, il Comune di Napoli si propone come ente facilitatore per favorire l'incrocio tra domanda e offerta occupazionale. Per tre giorni, dal 3 al 5 dicembre 2024, chi è alla ricerca di un impiego avrà la possibilità di partecipare a colloqui e incontri. Gli interessati che si sono prenotati per mettere a frutto le competenze acquisite nel tempo sia attraverso il percorso di studi che grazie ad esperienze occupazionali pregresse potranno confrontarsi con diverse realtà in grado di assumere nuova forza lavoro.

Le offerte lavorative e l'elenco degli 860 tirocini retribuiti

I tirocini retribuiti in totale saranno 860. Di seguito, l'elenco con tutti i settori occupazionali:

"Turismo" – 248 Tirocini

"Servizi alla persona e Servizi alle imprese" – 164 Tirocini

"Moda, Commercio e Artigianato" – 151 Tirocini

"Eventi, Cinema e Spettacolo" – 150 Tirocini

"Edilizia e Meccanica" 147 Tirocini

Tra le grandi novità del 2025 c'è la partecipazione di Assarmatori, l'associazione che riunisce le compagnie di navigazione. Tra queste Snav, Gnv, Caremar, Nlg, Msc, Alilauro, Moby, Tirrenia, Toremar.

Le principali figure professionali richieste dalle Compagnie di navigazione sono le seguenti:

Allievi ufficiali di coperta e macchina

ufficiali di coperta e macchina

allievo elettrotecnico

Comune di coperta (mozzo)

Comune di macchina (giovanotto di macchina)

Comune elettrotecnico

marittimo abilitato di coperta (nostromo)

marittimo abilitato di macchina (operaio motorista)

Elettricisti, carpentieri, ottonai, frigoristi

personale di Camera (piccolo di camera, garzone, camerieri, addetti agi shop di bordo, hostess)

personale di cucina (piccolo di cucina, cuochi, aiuto cuochi, pizzaioli, pasticcieri, panettieri

personale addetto all'intrattenimento e allo spettacolo

Marciani: "Aiuteremo tante persone a trovare occupazione"

L'assessora Chiara Marciani sarà presente dalle 9,30 alle 10,30 nei tre giorni dell'evento:

“Il nostro obiettivo – spiega – è quello di fare da trait d’union tra chi è alla ricerca di un lavoro e chi è nella posizione di offrirlo. Riuscire a metterli in contatto diretto significa fare rete e promuovere un’azione concreta che può fare emergere il potenziale inespresso di giovani e disoccupati di lungo e breve periodo, neo laureati e neet, e allo stesso tempo offrire alle imprese la possibilità di crescere grazie all’acquisizione di professionalità specifiche o trasversali. Come Comune siamo impegnati a dare una svolta significativa al sistema occupazionale del territorio e siamo certi che quest’iniziativa sarà un’occasione che tanti inoccupati coglieranno al volo”.