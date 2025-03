Bonus sfollati terremoto Campi Flegrei, contributi fino a 900 euro agli abitanti di Napoli: come averlo

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Bonus fino a 900 euro al mese per gli sfollati napoletani a seguito del terremoto di magnitudo 4.6 ai Campi Flegrei del 13 marzo scorso. Soldi che serviranno ad aiutare le famiglie sgomberate dai palazzi inagibili a trovare una sistemazione alternativa e per l'acquisto di generi alimentari. La giunta comunale di Napoli, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, ha approvato, su proposta degli Assessori alle Politiche Sociali, Luca Fella Trapanese, e alle Infrastrutture con delega alla Protezione Civile, Edoardo Cosenza, una delibera contenente misure urgenti a sostegno dei cittadini colpiti dai recenti eventi sismici. La piattaforma per presentare domanda è già online.

L'importo del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS)

Un'attenzione particolare è stata dedicata al Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), una misura chiave per supportare i nuclei familiari sfollati a seguito del sisma del 13 marzo, il più forte energeticamente degli ultimi 40 anni. La delibera prevede l'erogazione di un contributo economico per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata a seguito di ordinanze o diffide emesse dalle autorità competenti, in conseguenza degli eventi sismici. Questo contributo è finalizzato a sostenere le spese per trovare una sistemazione abitativa alternativa.

L'importo del contributo è determinato in base alla composizione del nucleo familiare, seguendo le indicazioni stabilite dalla normativa vigente:

400 euro mensili per il nucleo familiare composto da una persona.

500 euro mensili per i nuclei familiari composti da due persone.

700 euro mensili per i nuclei familiari composti da tre persone.

800 euro mensili per i nuclei familiari composti da quattro persone.

900 euro mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più persone.

Inoltre, è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ogni componente del nucleo familiare che abbia un'età superiore ai 65 anni o che sia una persona con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

Bonus spesa per le famiglie sgomberate

Oltre al CAS, la delibera prevede anche l'acquisto di materiale e derrate alimentari per garantire un sostegno immediato e concreto alla popolazione colpita, assicurando beni di prima necessità e supporto logistico nelle aree di accoglienza.

A partire da oggi, in accordo con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, si è deciso di chiudere temporaneamente le aree di attesa di Viale della Liberazione e dell'Ippodromo di Agnano. In caso di necessità le aree saranno immediatamente ripristinate e presidiate.

il link per fare domanda per il bonus fitto e spesa per gli sfollati del terremoto del 13 marzo 2025