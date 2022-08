Tir carico di pomodori si ribalta sull’autostrada A16, morto l’autista 59 enne. Code di 4 km Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il camion si è ribaltato sulla carreggiata. La corsia in direzione Napoli è bloccata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale sull'Autostrada A 16, Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Tufino, al Km. 17 in direzione Napoli, dove un autotreno che trasportava cassoni di pomodori ha invaso l'altra carreggiata ribaltandosi. Al momento stanno operando squadre del Comando di Avellino e Napoli, e dalla sede di via Zigarelli la sala operativa ha inviato l'autogru in supporto. Purtroppo il conducente, un uomo di 59 anni è deceduto. La corsia in direzione Napoli è bloccata e quella in direzione Canosa lascia passare i veicoli su di una sola carreggiata.

Chiuso il tratto tra Baiano e l'A30

Nello specifico è stato chiuso il tratto compreso tra Baiano e il bivio con la A30 in direzione Napoli a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante al km 17. Nell'incidente il mezzo si è ribaltato, occupando parte della carreggiata opposta e disperdendo il carico. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Attualmente, in direzione Napoli il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda. Si circola su una sola corsia in direzione Canosa dove si registra un chilometro di coda. Agli utenti diretti verso Napoli, dopo l'uscita a Baiano, si consiglia di percorrere la strada nazionale delle Puglie per poi rientrare in autostrada a Nola in direzione Napoli. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita ad Avellino Ovest e seguire lo stesso percorso. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso la A1 in direzione Roma, si consiglia di uscire a Benevento, percorrere la strada statale Telesina per poi rientrare in A1 a Caianello.