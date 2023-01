Terzo mandato, De Luca: “Nessun limite, mi ricandiderò in eterno” Il governatore della Campania: “Mettere un tetto ai mandati è demenziale. La parola sia dei cittadini”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Nessun limite ai mandati, mettere un tetto sarebbe demenziale". Non ha dubbi il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, 73 anni, al vertice di Palazzo Santa Lucia, ormai, da 8 anni e per nulla intenzionato a mollare. "Io mi ricandiderò in eterno", scherza l'ex "sindaco sceriffo" di Salerno, pungolato dai giornalisti, a margine di un appuntamento istituzionale a Venezia, e aggiunge, con la consueta ironia scaramantica: "Dipende dalla salute".

"Il tetto ai mandati è demenziale"

De Luca è al suo secondo mandato da governatore della Campania. Dopo la prima elezione nel 2015, l'esponente del centrosinistra è stato riconfermato anche nel 2020, battendo il candidato del centrodestra Stefano Caldoro. La sua consiliatura scadrà nel 2025. Determinanti nell'ultima rielezione sono state anche le dirette web del Governatore durante il Covid, che gli hanno assicurato una enorme popolarità non solo in Italia, e le quasi 100 ordinanze emanate durante l'anno della pandemia.

Per De Luca si tratterebbe dell'ultimo mandato, ma un'interpretazione della norma gli consentirebbe di ripresentarsi anche una terza volta. Il dibattito è aperto anche a livello nazionale e il governatore campano ha le idee ben chiare in proposito: "O mettiamo tetti a tutti quanti – sarebbe demenziale, ma coerente – argomenta – oppure non si capisce il senso del tetto".

E conclude:

Leggi anche Bomba a Ponticelli contro i rivali: sei arresti nel clan De Luca Bossa