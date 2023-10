Terrore in piazza Cavour, auto in corsa si schianta contro palo davanti all’Istituto Casanova all’uscita da scuola L’incidente attorno alle ore 13,00 all’uscita dalla scuola. Sul posto polizia locale ed Esercito Italiano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Panico in piazza Cavour a Napoli questa mattina, attorno alle ore 13, dove un'auto impazzita in corsa ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo della luce. L'utilitaria, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso da sola il controllo e sarebbe andata a sbattere violentemente contro il palo della pubblica illuminazione che si trova sullo spartitraffico centrale, danneggiandosi pesantemente. Gli occupanti, un uomo e una donna, sono scesi dall'auto e sono fuggiti, ma sono stati bloccati dalle forze dell'ordine. E si sono registrati anche attimi di tensione. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, i militari dell'Esercito Italiano e l'ambulanza del 118, oltre a vari operatori e cittadini che sono accorsi per capire cosa stesse accadendo.

Incidente stradale all'uscita dalla scuola

L'incidente stradale è avvenuto proprio in corrispondenza dell'orario di uscita della scuola dell'Istituto Casanova, con tantissimi studenti in strada. Secondo alcuni presenti, i due giovani forse erano in stato di alterazione, tanto che si sarebbero registrate anche tensioni con le forze dell'ordine. Per fortuna non si sono registrati feriti, perché il palo ha bloccato l'auto. In un primo momento le due persone a bordo sarebbero fuggite, poi sono state raggiunte dalle forze dell'ordine più avanti e riportate indietro.

Sul posto anche i carri attrezzi

Solo la carreggiata di destra, in direzione di via Foria-piazza Carlo III è stata chiusa alla circolazione per consentire i rilievi del caso, mentre i veicoli continuano a circolare sul lato sinistro. Sul posto sono arrivati anche i carri attrezzi del Comune di Napoli per portare via l'auto, evidentemente non più in grado di marciare dopo il violento impatto, che ha causato il rientro del cofano. La strada, quindi, sarà riaperta totalmente alla circolazione veicolare non appena saranno ultimate le operazioni di rimozione dei detriti.