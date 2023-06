Terremoto sul Vesuvio, due scosse: la più forte di magnitudo 1.5, avvertita a Napoli La scossa più forte di magnitudo 1.5 e profondità 2 chilometri, avvenuta alle ore 1,21 di stanotte.

A cura di Pierluigi Frattasi

Due scosse di terremoto si sono registrate questa notte sul Vesuvio, la più forte di magnitudo 1.5 e profondità 2 chilometri, avvenuta alle ore 1,21 di stanotte, giovedì 8 giugno 2023. Preceduta di pochi secondi da un'altra scossa di magnitudo 1.0. Il sisma più forte è stato registrato dai sismografi dell‘Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 2 chilometri di distanza da Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio e a 3 chilometri da Pollena Trocchia e Sant'Anastasia, mentre la seconda scossa si è verificata ad una profondità di 10 chilometri e a due chilometri di distanza da San Giorgio a Cremano, Ercolano e a 3 chilometri da Portici. Nel primo caso, considerata la bassa profondità, il sisma è stato avvertito dalla popolazione.

Quattro giorni fa un'altra scossa di magnitudo 2.5

Non si registrano al momento danni a cose o persone, anche se le vibrazioni in alcuni casi hanno fatto oscillare e tintinnare lampadari e le suppellettili nelle case nei comuni vesuviani per alcuni secondi. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 2.5 era stata registrata sul Vesuvio, la mattina di lunedì 5 giugno 2023, attorno alle ore 5,54. Il sisma, in quel caso, è avvenuto ad una profondità di circa 3 chilometri, in corrispondenza del Gran Cono del vulcano. Il 2 aprile scorso si erano avute altre due scosse di terremoto, sempre nei pressi del cratere del Vesuvio, questa volta di magnitudo 2.2 e 2.3, che hanno svegliato nel cuore della notte gli abitanti dei comuni della provincia di Napoli a ridosso delle pendici del vulcano partenopeo. Anche in quel caso non si sono registrati danni a cose o persone.