Terremoto sul Vesuvio di magnitudo 2.5, la scossa avvertita a Napoli dalla popolazione Il sisma è avvenuto attorno alle ore 5,54, ad una profondità di 3 chilometri. L’ultima della stessa magnitudo era avvenuta il 22 aprile.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata sul Vesuvio, questa mattina, lunedì 5 giugno 2023, attorno alle ore 5,54. Il sisma è avvenuto ad una profondità di circa 3 chilometri ed è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli). Il sisma è avvenuto in corrispondenza del Gran Cono del vulcano, a circa 6 chilometri di Portici e da Torre del Greco e a 7 chilometri da Ercolano. Mentre Napoli è ad una distanza di 15 chilometri.

Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuta nel cratere del Vesuvio, poco più di un mese fa. Era il 22 aprile scorso, quando il sisma è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano, attorno alle ore 11,17, ora italiana. In quel caso, però, la scossa è avvenuta più in superficie, a circa 2 chilometri di profondità. Anche in quel caso è stata avvertita distintamente dalla popolazione che vive nei comuni alle pendici del vulcano e non ha causato danni a cose o persone.

A segnalarla è stato l'osservatorio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: la scossa ha avuto come epicentro proprio la parte interna del cono del Vesuvio, e la bassa profondità ha fatto sì che praticamente un po' tutti i residenti si accorgessero della stessa. I lampadari e le suppellettili nelle case nei comuni vesuviani hanno oscillato per pochi secondi.

Il 2 aprile precedente, altre due scosse di terremoto all'interno del cratere del Vesuvio, questa volta di magnitudo 2.2 e 2.3, hanno svegliato nel cuore della notte gli abitanti dei comuni della provincia di Napoli a ridosso delle pendici del Vesuvio. Anche in questo caso non si sono registrati danni a cose o persone.