Terremoto a Napoli, scossa 2.5 di magnitudo nel cratere del Vesuvio Scossa di terremoto nel cratere del Vesuvio alle 11.17 di questa mattina: magnitudo 2.5, ma nessun danno a cose o persone segnalato finora.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una scossa di terremoto con magnitudo 2.5 è stata registrata alle 11.17 (ora italiana) all'interno del cratere del Vesuvio. La scossa, avvertita distintamente dalla popolazione che vive nei comuni alle pendici del vulcano, non ha causato danni a cose o persone. A segnalarla, l'osservatorio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: la scossa ha avuto come epicentro proprio la parte interna del cono del Vesuvio, e la bassa profondità ha fatto sì che praticamente un po' tutti i residenti si accorgessero della stessa. Qualche lampadario oscillante, ma nessuna situazione particolare: in tanti sui social hanno segnalato di averla avvertita, ma da sempre chi vive in zona è abituato a convivere con la terra che di tanto in tanto trema: fenomeni giudicati normali dagli esperti, visto il territorio vulcanico e tipicamente sismico della zona.

Ancora uno sciame sismico nei Campi Flegrei

Proseguono intanto gli sciami sismici nei Campi Flegrei: nella giornata di oggi si sono registrate diverse scosse a breve distanza l'una dall'altra, la più forte delle quali è stata di magnitudo 1.3 avvertita alle 15.21 ora italiana, con epicentro il braccio di mare subito antistante il Lungomare di Via Napoli a Pozzuoli. Non si sono registrati danni a persone o cose, ma la scossa è stata ben avvertita dalla popolazione anche a causa della bassa profondità a cui è stata registrata. Nella notte altre scosse più alte rispetto alla norma, come quella di magnitudo 1.7 che ha svegliato diverse persone in tutta l'area flegrea, ma anche qui senza fare danni o causare particolare panico tra la popolazione al di fuori del tam-tam in Rete.