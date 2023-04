Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 1,7 e boato ai Campi Flegrei: avvertiti dalla popolazione Il sisma con epicentro a mare, nella zona di Lucrino e via Miliscola, è stato seguito da altre scosse più deboli. La scossa è stata avvertita anche a Napoli, Bacoli e Quarto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Terremoto ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli, nella zona di Lucrino e via Miliscola, questa notte. Una scossa di magnitudo 1.7 è stata registrata attorno alle ore 5,24, ad una profondità di circa 3 chilometri, con epicentro a mare, tra Bacoli e Pozzuoli, secondo i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione dei residenti ed è stata seguita da altre scosse di minore entità: una di magnitudo 0.6 alle ore 6,51, ad una profondità di 1,6 chilometri nella zona della Solfatara, dove si sono registrate anche altre piccole scosse.

La scossa avvertita anche a Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Quarto

La scossa di più forte magnitudo è stata avvertita distintamente a Pozzuoli, nella zona di Arco Felice, in via vecchia delle Vigne, via Campana, Via vecchia San Gennaro, via Napoli. Sentita anche a Napoli, nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta e nei comuni di Bacoli e Quarto.

"L’Osservatorio Vesuviano – scrive il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni – ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1,7 ± 0,3 localizzato in mare prossimità via Miliscola. Il sisma si è prodotto alle 05:24, ora locale, alla profondità di 3.0 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale dei volontari di Protezione civile".

Ieri, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato che la Regione sta "lavorando all'aggiornamento del piano di allontanamento dai Campi Flegrei. Già nel 2019 facemmo un'esercitazione della Protezione civile regionale con la Protezione civile nazionale per essere pronti a piani di evacuazione in caso di terremoti, di eventi particolarmente catastrofici. È bene essere pronti".