Terremoto in Venezuela, trovata morta la famiglia salernitana dispersa a Caracas

I cadaveri di Enzo Cuomo, della moglie Trini Adrian e della loro figlia Isabella sono stati rinvenuti tra le macerie dell’edificio di Caracas in cui abitavano, crollato dopo le forti scosse del 25 giugno.

Enzo Cuomo, la moglie Trini Adrian e la figlia Isabella Cuomo [Foto / Facebook]

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Si sono concluse con l'epilogo più tragico, quello che nessuno avrebbe voluto, le ricerche della famiglia salernitana dispersa dopo le forti scosse di terremoto che, lo scorso 25 giugno, hanno colpito il Venezuela: i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, della moglie Trini Adrian, 53 e della loro figlia Isabella, 22, sono stati ritrovati sotto le macerie dell'edificio in cui vivevano, nel quartiere Los Palos Grandes della capitale Caracas, nel quale vivevano e che è crollato dopo le intense scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato il Paese sudamericano.

Enzo Cuomo era originario di Laviano, piccola cittadina della provincia di Salerno, ma da anni viveva in Venezuela. Nelle scorse ore, il 63enne, insieme alla moglie e alla figlia, era stato inserito nella lista dei dispersi: in molti, soprattutto a Laviano, avevano sperato che Enzo e la sua famiglia si potessero salvare. I tre vivevano al 14esimo e ultimo piano dell'edificio di Caracas che non ha retto alle pesanti sollecitazioni delle due forti scosse di terremoto. Enzo, la moglie Trini e la figlia Isabella si aggiungono, purtroppo, ai circa 1.500 morti provocati dal sisma in tutto il Venezuela.

I nonni di Enzo Cuomo morti nel terremoto in Irpinia

La storia della famiglia salernitana e, in particolare, di Enzo Cuomo, si intreccia con un altro devastante terremoto, quello dell'Irpinia del 1980. Per una assurda coincidenza, infatti, i nonni materni del 63enne sono morti nel sisma che ha devastato la Campania 46 anni fa; Laviano, come detto in provincia di Salerno, ma al confine con quella di Avellino, fu tra le cittadine più colpite dal terremoto.