Terremoto stasera a Napoli: tre scosse ai Campi Flegrei Tre scosse di terremoto poco prima delle 20 di questa sera a Napoli: già nel pomeriggio si erano registrate altre scosse, sempre nella zona dei Campi Flegrei.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Altre tre scosse di terremoto si sono registrate poco prima delle 20 nella giornata di oggi, mercoledì 19 aprile. Già nel pomeriggio si erano registrate altre scosse, tutte avvertite dalla popolazione. Le tre scosse di questa sera sono state sentite distintamente non solo nella zona della Solfatara, ma anche a Bagnoli e Fuorigrotta, i quartieri occidentali di Napoli. Ma molte le segnalazioni arrivate dall'area di Pozzuoli.

Delle tre scosse, la più forte si è registrata alle 20, con magnitudo 2.3 e ad una profondità particolarmente bassa. Un dettaglio, questo, non da poco: proprio la scarsa profondità ha fatto sì che venisse avvertita praticamente fino a Napoli. Non si registrano danni a cose o persone. Ma in tanti, sui social, hanno riferito di averla sentita bene, sia in casa sia in strada. Quella dei Campi Flegrei, pur essendo una zona particolarmente nota per la sua intensa attività sismica, è anche una zona densamente popolata: da qui i timori della popolazione che, pur essendo abituata a convivere con scosse di ogni tipo praticamente da sempre, osserva con una non celata preoccupazione il susseguirsi di questi fenomeni, che nell'ultimo periodo sembra essersi intensificato.