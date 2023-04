Terremoto a Napoli oggi: scossa ai Campi Flegrei alle 12.53 Sisma avvertito ai Campi Flegrei, non ancora stimata la magnitudo ma avvertito dalla popolazione.

A cura di Redazione Napoli

Una scossa di magnitudo non ancora accertata ma distintamente avvertita dalla popolazione residente c'è stata alle ore 12.53 in zona Campi Flegrei, nell'area della Solfatara, avvertita in via Pisciarelli e nelle aree adiacenti. Il sisma è stato sentito sia nelle strade che ricadono nel comune di Pozzuoli che in quelle che ricadono nel comune di Napoli, confine amministrativo ma evidentemente geologicamente ricadente nella stessa caldera, lì dove nel corso degli ultimi 3 anni sono aumentati in maniera importante gli eventi tellurici.