Terremoto oggi Campi Flegrei: scossa a Pozzuoli di magnitudo 2.3 nella notte Nella notte 5 scosse di terremoto in zona Campi Flegrei; la più forte alle 2:55, magnitudo 2.3, con epicentro area della Solfatara, tra Napoli e Pozzuoli.

A cura di Nico Falco

Cinque scosse di terremoto sono state registrate nella notte appena trascorsa nella zona dei Campi Flegrei; quattro di queste sono state di basse intensità mentre la quinta, la prima ad essere registrata, è stata nettamente avvertita dalla popolazione per via della magnitudo (2.3) e della scarsa profondità. Non si segnalano danni o feriti.

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato la prima scossa alle ore 2:55 ora locale, con profondità 1.9 chilometri e magnitudo 2.3 (margine di errore 0.3); l'epicentro è stato localizzato tra Napoli Ovest, nell'area di Agnano, e Pozzuoli, nella zona della Solfatara. L'evento è stato avvertito dai residenti delle zone più prossime all'epicentro, molti cittadini si sono svegliati di soprassalto.

Le altre quattro scosse registrate dall'Osservatorio nella stessa notte hanno tutte intensità molto bassa, ma sono state molto superficiali (tra 600 metri e 1 chilometro), particolare che ne aumenta la percezione.