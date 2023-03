Terremoto Napoli oggi, alle 13.31 scossa in zona Campi Flegrei Trema ancora la terra nella caldera dei Campi Flegrei: un terremoto è stato avvertito dalla popolazione, che riferisce di una scossa abbastanza forte.

A cura di Valerio Papadia

Ancora un terremoto nella caldera dei Campi Flegrei: una scossa si è registrata alle ore 13.31 di oggi, giovedì 9 marzo. Non è ancora stata comunicata la magnitudo, né l'epicentro esatto, ma moltissimi cittadini riferiscono di aver avvertito distintamente il terremoto, che sarebbe stato abbastanza intenso. L'evento sismico, che come spesso accade è stato anticipato da un boato, è stato distintamente avvertito a Pozzuoli, soprattutto nella zona della Solfatara e sul lungomare, ma anche nella parte occidentale di Napoli, soprattutto ad Agnano e nella zona di via Pisciarelli, che si trova proprio al centro della caldera.

Campi Flegrei, nella notte si sono registrate altre quattro scosse

Il terremoto delle 13.31 di oggi è stato preceduto da una intensa attività sismica, che si è registrata questa notte nei Campi Flegrei. Le scosse si sono succedute tra le 3.50 e le 7.29: l'evento sismico più intenso è stato registrato alle ore 4.02, con una magnitudo di 2.2 della scala Richter. La caldera dei Campi Flegrei, interessata dalla presenza dell'omonimo supervulcano, è interessata costantemente da una intensa attività sismica: in particolare, è caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, che comporta un periodico innalzamento e abbassamento del suolo.

Perché le fumarole sono aumentate nei Campi Flegrei: lo studio Ingv

Nel frattempo, con uno studio recente – denominato "Discriminating carbon dioxide sources during volcanic unrest: The case of Campi Flegrei caldera (Italy)" e pubblicato sulla rivista "Geology – l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha spiegato il perché dell'aumento delle emissioni di anidride carbonica (e quindi delle fumarole) nella caldera dei Campi Flegrei. L'Ingv ha ravvisato che tra il 20% e il 40% delle emissioni che insistono nell'area non sono di natura magmatica.