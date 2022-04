Terremoto Napoli, cinque scosse nella notte nei Campi Flegrei: la più forte di magnitudo 1.9 Ancora uno sciame sismico nei Campi Flegrei: nella notte cinque scosse di terremoto si sono susseguite, mettendo in agitazione i residenti.

A cura di Valerio Papadia

Trema ancora la terra nei Campi Flegrei, tra Pozzuoli e la zona occidentale di Napoli: nella notte un nuovo sciame sismico, con cinque scosse di terremoto che si sono susseguite, mettendo in agitazione i residenti. In molti, infatti, soprattutto nella zona alta di Pozzuoli, hanno avvertito gli eventi sismici, accompagnati anche da boati: la scossa più forte è stata registrata alle 2.16 di stamattina, 7 aprile, con una magnitudo di 1.9 della scala Richter e a una profondità molto bassa, 1,4 chilometri; l'epicentro nella zona della Solfatara. La Protezione Civile e la Polizia Municipale di Pozzuoli monitorano costantemente la situazione: per fortuna, non si registrano danni a cose o persone. Soltanto nella notte tra il 4 e il 5 aprile scorso, un altro sciame sismico ha attraversato i Campi Flegrei: ben 23 scosse di terremoto hanno fatto tremare la terra a Pozzuoli.

A marzo le scosse più forti degli ultimi 40 anni

Questo mese di aprile, dunque, è cominciato così come era finito marzo, ovvero con una intensa attività sismica nei Campi Flegrei, area attraversata dal fenomeno del bradisismo, che comporta costante innalzamento e abbassamento del suolo. Il mese di marzo, inoltre, è stato caratterizzato dalle scosse di terremoto più forti dal 1984 ad oggi: il 16 marzo è stata registrata una scossa di magnitudo 3.5 della scala Richter, superata il 29 marzo seguente da una scossa di magnitudo 3.6, la più forte degli ultimi 40 anni. Da quasi 20 anni, il fenomeno del bradisismo è in fase ascendente, quindi il suolo è in sollevamento e l'attività sismica è caratterizzata da una maggiore intensità.