Terremoto a Napoli, 13 scosse nella notte in tutti i Campi Flegrei fino a Pozzuoli Sciame sismico nella notte nei Campi Flegrei: la scossa più forte di magnitudo 2.0 attorno alle 5.34 di questa mattina. Figliolia: “Al momento nessun danno”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sciame sismico nei Campi Flegrei: tredici le scosse registrate dall'Osservatorio Vesuviano, due quelle più forti, rispettivamente alle ore 5:37 e 5:43 di questa notte, rispettivamente di magnitudo 2.0 e 1.6, ed entrambe ad una profondità di 1,8 chilometri con epicentro tra la Solfatara e Via Napoli. La popolazione li ha avvertiti distintamente, e a Pozzuoli in molti sono stati svegliati proprio dalle scosse mattutine.

Figliolia: "Al momento non ci sono danni"

Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha fatto sapere che "sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia municipale e dei volontari di Protezione Civile, ma non risultano al momento segnalazioni di danni. L’Amministrazione Comunale, insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli", ha proseguito il primo cittadino puteolano, "segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno".

Altre scosse nei giorni scorsi

Da diversi giorni, i Campi Flegrei fanno registrare scosse più intense del solito. La zona è, storicamente, altamente sismica visto che si tratta di una enorme caldera vulcanica. Ma di recente si sono avvertite anche scosse consistenti sopra i 3.5 gradi Richter, e questo ha messo in preallarme la popolazione, abituata da sempre a vivere su un territorio "ballerino". Ma gli esperti assicurano che si tratta soltanto di fenomeni normali, legati al bradisismo della zona che negli ultimi dieci anni si è sollevata di quasi un metro. Secondo i dati raccolti dalla stazione Gps del Rione Terra, il sollevamento è stato di circa 84 centimetri a partire da gennaio 2011, circa 35 dei quali da gennaio 2019 ad oggi.