Ai Campi Flegrei c’è stato il terremoto più forte dal 1984 a oggi Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei: 3.5 di magnitudo. Si tratta dell’evento più forte dal 1984 ad oggi. Bianco (Ingv): “Attività legata al bradisismo”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 marzo, ai Campi Flegrei. Tanta paura tra la popolazione, che è scesa in strada: ma non si registrano danni di alcun tipo. Per la dottoressa Francesca Bianco, direttrice della sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si tratta comunque di un'attività sismica riconducibile al fenomeno del bradisismo, tipico appunto dei Campi Flegrei.

"La scossa più forte dal 1984 ad oggi"

La scossa registrata è stata di 3.5 di magnitudo, pari alla "maggiore energia rilasciata negli ultimi 20 anni", ha spiegato la dottoressa Bianco contattata da Fanpage.it, "al momento però sia il sollevamento sia le anomalie geochimiche sono nella norma". Lo sciame sismico, iniziato alle 15.12 di oggi, continuerà presumibilmente anche nelle prossime ore, durante le quali potrebbero essere avvertiti ulteriori boati dagli abitanti del posto. "L'amministrazione comunale, assieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli segue da vicino l'evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno", fanno sapere invece le autorità.

Francesca Bianco, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano.

Nessun danno ma tanta paura e gente in strada

Nonostante chi viva nella zona dei Campi Flegrei è abituato da sempre a queste scosse, quella di oggi non si avvertiva da almeno vent'anni, tanto che molti residenti sono scesi in strada spaventati soprattutto nei quartieri residenziali di Monterusciello e Toiano. Chiusa anche una scuola, l'Istituto Comprensivo Statale Madonna Assunta. Ma la situazione starebbe tornando verso la normalità, dopo la forte paura iniziale, e molte persone sono già rientrate nelle proprie abitazioni.

Leggi anche Campi Flegrei, il nuovo studio sui serbatoi magmatici profondi per capire meglio il bradisismo