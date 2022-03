Terremoto oggi a Napoli, nuova scossa tra Bagnoli e Pozzuoli Nuove scossa di terremoto nell’area dei Campi Flegrei, distintamente avvertite dalla popolazione.

A cura di Valerio Papadia

Una delle scosse registrate oggi

Nuove scosse di terremoto, un vero e proprio sciame sismico in realtà, intorno alle 15 di oggi, mercoledì 16 marzo 2022, nell'area dei Campi Flegrei: il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, come spesso accade per gli eventi sismici che si susseguono nella zona, soprattutto a Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta, quartieri della periferia occidentale di Napoli che fanno parte della caldera del supervulcano, e naturalmente a Pozzuoli, epicentro dei Campi Flegrei, ma anche in altre cittadine limitrofe, come ad esempio a Quarto. Tale è il numero di segnalazioni su Twitter e di ricerche su Google che il popolare motore di ricerca scrive: "Ci sono segnalazioni di scosse nelle vicinanze. Ricontrolla in seguito man mano che ulteriori informazioni saranno disponibili". Al momento, ad ogni modo, non ci sono notizie di danni a cose o persone, anche se in alcune zone, come ad Agnano, qualche cittadino spaventato è sceso in strada in via precauzionale. A Bagnoli, inoltre, proprio a causa dello sciame sismico, l'Istituto Comprensivo Statale Madonna Assunta è stato chiuso.

I Campi Flegrei e il fenomeno del bradisismo

La caldera dei Campi Flegrei

Come sappiamo, l'area dei Campi Flegrei, dal momento che rientra nella caldera dell'omonimo supervulcano – considerato tra i più estesi e pericolosi d'Europa – è altamente sismica, attraversata dal fenomeno del bradisismo, particolare fenomeno che comporta l'innalzamento e l'abbassamento del suolo, fenomeno chiaramente visibile, ad esempio, sulle colonne del famoso Tempio di Serapide a Pozzuoli, sulle quali i sedimenti marini indicano l'aumentare e il diminuire del livello del mare nel corso dei secoli. Spesso le scosse vengono distintamente avvertite dalla popolazione, dal momento che l'ipocentro, vale a dire la profondità, è quasi sempre molto esigua, entro i 2 chilometri di profondità.

Durante il mese di febbraio 2022, nell'area dei Campi Flegrei, come si legge nel bollettino mensile dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sui Campi Flegrei, sono stati registrati 246 terremoti con una Magnitudo massima=2.2±0.3.