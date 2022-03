Forte scossa di terremoto a Napoli: avvertita nei Campi Flegrei da Fuorigrotta a Pozzuoli Attimi di paura in Campaniana forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli.

A cura di Alessia Rabbai

Una forte scossa di terremoto è stata registrata a Napoli. Ad avvertirla i cittadini dei Campi Flegrei, da Fuorigrotta e Pozzuoli. La scossa è avvenuta nella serata di oggi, martedì 29 marzo. Momenti di paura per chi abita nell'area interessata. Alcuni lettori hanno riferito a Fanpage.it di averla sentita forte e chiaro. Ad avvertire la forte scossa anche Arcofelice oltre Bagnoli, parte di Fuorigrotta, Agnano e zona Solfatara. Le persone in casa, nei posti di lavoro, negozi, bar e ristoranti sono scese in strada. Non si registrano al momento danni a persone o cose.

Nei Campi Flegrei il 16 marzo scorso la scossa più forte dal 1984

Il 16 marzo scorso si è registrata un'altra scossa di terremoto, sempre nell'area dei Campi Flegrei, con una magnitudo di 3.5, la più forte dal 1984 ad oggi. Un attività, come spiegano gli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia, legata al fenomeno del bradisismo.